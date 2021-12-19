Украина захотела получить компенсацию оборонительным оружием за ядерный арсенал

«Мы не нуждаемся в оружии для наступления, мы нуждаемся в оружии для защиты. В 1994 году, когда нас обманули и забрали ядерные боеголовки, и США договорились, что их забирает РФ, Россия их забрала и сейчас шантажирует весь мир», — подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что Украина не получила адекватной денежной компенсации за ядерный потенциал.
После распада Советского Союза США, Россия, Украина и Великобритания подписали Будапештский меморандум, согласно которому украинский ядерный арсенал был ликвидирован, а Киеву была гарантирована безопасность.
Ранее Данилов заявил об отсутствии у Киева планов разместить иностранные военные контингенты на территории страны. Он указал, что в настоящее время представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран обучают украинских военнослужащих, они постоянно находятся на полигонах Украины.
По его словам, каждая страна будет принимать решение самостоятельно, но информация о готовности защищать Украину пока отсутствует. Более того, это не их обязанность.
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