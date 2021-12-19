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00:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина захотела получить компенсацию оборонительным оружием за ядерный арсенал

Украина захотела получить компенсацию за ядерный арсенал, переданный в 1994 году по Будапештскому меморандуму. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, Киеву взамен следует передать оборонительное оружие. Об этом он заявил в интервью «Апостроф ТВ», трансляция доступна на YouTube.

Источник: AP 2021

«Мы не нуждаемся в оружии для наступления, мы нуждаемся в оружии для защиты. В 1994 году, когда нас обманули и забрали ядерные боеголовки, и США договорились, что их забирает РФ, Россия их забрала и сейчас шантажирует весь мир», — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что Украина не получила адекватной денежной компенсации за ядерный потенциал.

После распада Советского Союза США, Россия, Украина и Великобритания подписали Будапештский меморандум, согласно которому украинский ядерный арсенал был ликвидирован, а Киеву была гарантирована безопасность.

Ранее Данилов заявил об отсутствии у Киева планов разместить иностранные военные контингенты на территории страны. Он указал, что в настоящее время представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран обучают украинских военнослужащих, они постоянно находятся на полигонах Украины.

По его словам, каждая страна будет принимать решение самостоятельно, но информация о готовности защищать Украину пока отсутствует. Более того, это не их обязанность.

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