МИД Украины призвал Запад внести ясность по санкциям против России в случае вторжения

Глава МИД Украины считает, что Москва может усомниться в серьезности санкций, так как нет подробностей со стороны Вашингтона, Лондона и Брюсселя. «Они думают, что мы просто “бла-бла-бла”. Это как в моем детстве, когда мама приходила ко мне и говорила: “Что-то плохое случится, если ты сейчас не ляжешь спать”. И я пару раз испугался и затем спросил: “Но что конкретно?”», — сказал Кулеба газете The Washington Post.
Министр сообщил, что Киев призывает ввести санкции против SWIFT. По его мнению, это нанесет серьезный удар «по бизнесу и богатым россиянам, включая олигархов, связанных с Кремлем», передает газета.
Также Украина предлагает ввести ограничения на операции с российским суверенным долгом и в отношении активов, которые принадлежат людям из окружения президента России Владимира Путина. «Из моих неофициальных бесед (с западными должностными лицами.— “Ъ”) я знаю, что они обсуждают крайнюю меру в виде отключения России от SWIFT. Это будет грандиозно», — добавил он.
Глава МИД Украины также призвал США и, возможно, Великобританию, действовать самостоятельно по санкциям, если ЕС предложит менее строгие ограничения из-за связей с Россией. Также Киев призывает оказывать больше военной помощи. Дмитрий Кулеба опроверг информацию СМИ о том, что США задержали поставку помощи Украине.
По информации Bloomberg, США призывают ЕС подготовить санкции против энергетики и банков России. Страны Евросоюза опасаются, что поспешное определение мер может подорвать дипломатические усилия по урегулированию кризиса, отмечали источники агентства. Вашингтон считает, что меры нужно согласовать, чтобы усилия по сдерживанию России «вызывали доверие».
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