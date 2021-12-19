Сенат США рассмотрит санкции против «Северного потока-2» до 14 января

«Не позднее чем 14 января 2022 года начнется рассмотрение S.3436 (документа, предполагающего введение санкций против “Северного потока-2”. — РБК), представленного ранее сегодня Тедом Крузом», — сказал Шумер.
Законопроект S.3436 внес республиканец Круз. После этого они с Шумером вступили в переговоры. Как сообщает Bloomberg, представитель республиканцев пообещал перестать блокировать утверждение кандидатур на 32 правительственные должности в обмен на рассмотрение сенатом его инициативы.
По информации The Hill, Круз и Шумер уже договаривались проголосовать за санкции против «Северного потока-2» в качестве поправки к оборонному бюджету в обмен на прекращение блокировки республиканцем нескольких кандидатов на должности послов США.
Против поправок тогда выступил республиканец Марко Рубио, который в свою очередь хотел добиться голосования по его предложению запретить импорт из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
В сенат входят 100 законодателей, по 50 от республиканцев и демократов. Для утверждения документа верхней палатой он должен будет получить 60 голосов. После голосования в сенате инициативу направят в палату представителей. Если конгресс одобрит введение санкций, то документ должен будет подписать президент Джо Байден.
Проект оборонного бюджета США был опубликован в декабре. Санкции против «Северного потока-2» в нем не упоминаются.
«Северный поток-2» достроили в сентябре. Он должен был быть готов еще в конце 2019 года, но этому помешали санкции США, из-за которых некоторые иностранные партнеры покинули проект. Сейчас «Северный поток-2» готов к запуску, но он должен получить разрешение германского, а затем европейского регулятора. Федеральное сетевое агентство Германии 16 декабря заявило, что решение по сертификации газопровода в первой половине 2022 года не ожидается.
Соединенные Штаты выступали против строительства «Северного потока-2», заявляя, что Россия будет использовать его для давления на другие страны. Однако в мае США решили не вводить новые санкции против компании Nord Stream 2 AG. Президент Джо Байден объяснил это тем, что такой шаг был бы «непродуктивным» для отношений с Европой.
В июле Вашингтон и Берлин достигли соглашения. Германия пообещала поддержать санкции против России, если та будет при помощи газопровода давить на другие государства. США заявили, что прекратят создавать помехи для завершения строительства трубопровода.
В октябре-ноябре некоторые западные СМИ стали публиковать информацию о готовящемся «вторжении» России на Украину. Российская сторона такую информацию неоднократно опровергала. Украина, Литва и Польша на этом фоне потребовали ужесточить санкции против России, в том числе ввести меры против «Северного потока-2». Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон будет ожидать от Берлина приостановки реализации проекта, если Россия вторгнется на Украину.