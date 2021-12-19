NYT узнала о тысячах убитых США гражданских в Сирии, Ираке и Афганистане

В NYT поступило больше 1,3 тыс. внутренних документов Пентагона. Они опубликованы на сайте издания. Кроме того, журналисты выезжали более чем на 100 мест, где были ранены люди.
По официальной информации в ходе кампании против ИГ погибли 1,4 тыс. гражданских с 2014 года в Сирии и Ираке и еще около 200 с 2018 года в Афганистане.
По информации NYT, в официальных 1,3 тыс. отчетах выявлено только одно «возможное нарушение».
Газета утверждает, что сотни жертв не были учтены. Точное их число установить невозможно. В качестве примера издание приводит одни из ударов по «плацдармам» террористов. Официально сообщалось, что погибли от 7 до 24 гражданских. Однако газета выяснила, что удары наносились по домам, где люди искали убежище. Погибли более 120 мирных жителей.
NYT утверждает, что Пентагон не проводил полноценных расследований инцидентов и не принимал мер для предотвращения ошибок в будущем. По мнению журналистов издания, к жертвам приводили неверные оценки ситуации на земле.
Так, кадры аэросъемки при подготовке авиаудара зачастую не позволяли в полной мере установить, находятся ли в районе удара гражданские.
При этом нет ни одного случая дисциплинарной ответственности военных. Полноценные расследования было рекомендовано проводить в 12% случаев от общего числа авиаударов, где могли погибнуть мирные жители.
Ранее в декабре NYT сообщила о гибели мирных жителей Сирии из-за секретного отряда США. Экс-советник Пентагона и Госдепартамента Ларри Льюис заявил, что гибель людей в десять раз превышала число погибших при аналогичных операциях в Афганистане. В сентябре газета сообщала также, что США при авиаударе в Кабуле убили гуманитарного работника вместо террориста. Вместе с ним погибли еще девять человек, в том числе семь детей.