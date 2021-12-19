Германия ограничит въезд из Британии из-за распространения мутаций COVID

Приезжающие из этих районов будут должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 за десять дней до въезда в Германию. По приезде медицинские работники аэропорта или изолятора могут провести дополнительные тесты. Они будут проходить 14-дневный карантин, вне зависимости от наличия прививки или факта перенесенного коронавируса.
Кроме Великобритании в списке немецкого института зонами распространения мутаций COVID-19 числятся Ботсвана, Эсванити, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Зимбабве, ЮАР.
27 ноября в Великобритании обнаружили первые случаи заражения новым омикрон-штаммом коронавируса, который выявили в ЮАР. Страна прекратила авиасообщение с республикой, а также Ботсваной, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибией.
13 декабря в Великобритании умер первый пациент с «омикроном», сообщал премьер-министр Борис Джонсон. Он обратил внимание на скорость распространения нового варианта и призвал британцев ревакцинироваться. Через пять дней рост числа случаев заражения «омикроном» стал резким, из-за чего мэр Лондона Садик Хан объявил режим чрезвычайного положения.
По данным на 17 декабря, Великобритания установила рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — 93 045 человек (на 15 тыс. больше предыдущего рекорда). Информация опубликована на сайте с официальной статистикой королевства по COVID-19.