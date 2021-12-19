Глава МИД Турции заявил о «центрах силы» по подрыву отношений с Россией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью «РИА Новости» заявил, что убийство российского посла в Анкаре Андрея Карлова выявило «центры силы», которые хотят подорвать отношения между странами.
«Террористическое нападение на посла Карлова выявило наличие многих центров силы, которые хотят подорвать турецко-российское сотрудничество. Поэтому мы считаем, что совместные усилия по улучшению наших отношений являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них», — сказал он.
Чавушоглу отметил, что в течение пяти лет, прошедших после убийства посла, отношения между Россией и Турцией динамично развивались на разных направлениях. «Наши контакты на высоком уровне интенсивно продолжаются, и у нас есть сильная общая воля к развитию отношений. Они поступательно развиваются в торговле, энергетике, туризме, культуре и других сферах», — заметил министр.
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года. Его застрелили, когда он произносил речь на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Злоумышленник трижды выстрелил в посла. В МВД Турции сообщили, что нападавшим оказался бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Его застрелили на месте происшествия.
Российские власти квалифицировали случившееся как теракт.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что виновные в нападении будут наказаны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 360 УК (нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой) и квалифицировал убийство посла как акт международного терроризма.
По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, организаторы убийства хотели «подорвать» нормализацию отношений между Москвой и Анкарой, чтобы «не допустить эффективной борьбы с терроризмом в Сирии». О том, что убийство было попыткой «вбить клин» между двумя странами, также заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По информации МВД Турции, убийство Карлова было спланированным. Власти страны считают, что за ним стоят последователи оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвинила в организации попытки госпереворота в 2016 году.
Карлову посмертно присвоили звание Героя России за «проявленные стойкость и мужество на посту» посла, а также за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса» России. В Турции в честь посла назвали одну из улиц города Демре в провинции Анталья.