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12:02 (мск), источник: ТАСС

На Украине начала работу программа по выплате $37 за вакцинацию от коронавируса

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Выплаты по 1 тыс. гривен ($37) привитым от коронавируса гражданам на Украине начались в стране в воскресенье. Соответствующая государственная программа, о которой ранее первым сообщил президент страны Владимир Зеленский и получившая в народе название «Вовина тысяча», начала действовать с этого дня.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Верховная рада 2 декабря одобрила закон о перечислении гражданам за вакцинацию от коронавируса по 1 тыс. гривен. В бюджете на эти цели выделены 3 млрд гривен ($111 млн). «Живых» денег украинцы не получат.

Выплаты будут осуществляться на виртуальные платежные карты в программе «Дия». Граждане смогут направить средства на покупку абонемента в спортзал или фитнес-клуб, билетов в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, билетов для путешествий внутри страны и книг.

Этой суммой можно будет воспользоваться в течение четырех месяцев после дня поступления средств. Программа будет действовать в этом году и до конца следующего. В законе сказано, что она призвана оказать социальную поддержку застрахованных лиц, пострадавших от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования. Предполагается также, что это решение будет стимулировать людей вакцинироваться от COVID-19.

В Минздраве Украины сообщили, что по состоянию на воскресенье в стране привиты почти 14,4 млн граждан, из них около 13 млн прошли полный курс вакцинации.

Вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе — 24 февраля. В стране используют препараты британско-шведской компании AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской фирмы Moderna и препарат от компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. От применения и производства российского препарата «Спутник V» Киев отказался.

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