Столтенберг выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния

«Идея новой конференции, на которой мы заново обсуждаем области влияния, в которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут и не могут делать, заставила бы нас отступить, и это совсем не правильное направление», — сказал он.
С другой стороны, НАТО выступает за обсуждение с Россией мер укрепления доверия, контроля над вооружениями, прозрачности учений, снижения напряженности и «всего того, что могло бы улучшить отношения».
«Но не за счет нарушения наших основополагающих принципов», — подчеркнул Столтенберг.
Генсек НАТО заявил, что Москва «де-факто требует возвращения Украины в сферу влияния» России, а в случае вторжения на украинскую территорию ей придется «заплатить высокую цену».
Военный альянс НАТО продолжает процесс своего расширения несмотря на протесты со стороны России, говорил 16 декабря Столтенберг.
«НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России», — сказал Столтенберг.
Он отметил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией, которая требует пересмотреть обещание альянса «со временем принять» Украину и Грузию, данное на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток.