Трамп потребовал от Китая $60 трлн компенсации за коронавирус

«Я думаю, первоисточник происхождения вируса очевиден. Он появился из уханьской лаборатории. Все, кто думают иначе, просто обманывают сами себя. Китай должен заплатить репарации, но у него нет таких денег. Мне кажется, что ущерб всему миру — я говорю не только о США — около $60 трлн. У Китая нет этих денег, но они должны сделать что-то», — сказал Трамп в интервью Fox News.
Экс-президент также обругал своего преемника Джо Байдена — по мнению Трампа, демократ не сделал ничего для остановки пандемии.
«Сегодня мы установили рекорд по случаям! Одна из причин, почему люди не вакцинируются, в том, что они не доверяют Байдену», — сказал бывший американский лидер.
ТАСС отметил, что Китай категорически не согласен с утверждением о том, что ответственность за возникновение и распространение коронавируса лежит на нём. Доказательств, что коронавирус появился искусственным путём, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не нашла.
В середине 2020 года российский активист Сергей Чайковский подал в суд на Китай из-за распространения коронавируса. Россиянин хотел отсудить у правительства республики 1 млрд рублей за причинённый ущерб.