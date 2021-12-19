Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 На Филиппины обрушился мощный тайфун (видео) Он стал самым разрушительным в этом году
Фоторепортажи
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
16Экстремальная погода в Москве и России
20:42 (мск), источник: Секрет Фирмы

Трамп потребовал от Китая $60 трлн компенсации за коронавирус

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить миру компенсацию за появление коронавируса. Экс-глава государства оценил общий ущерб в $60 трлн. Трамп добавил, что Китай не сможет выплатить эту астрономическую сумму, «но они должны сделать что-то». «То, что они сделали с миром, ужасно. Ужасно, и конца этому нет», — заключил Трамп.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
17:49 (мск)Песков рассказал о смертях от COVID-19 в администрации президента
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

«Я думаю, первоисточник происхождения вируса очевиден. Он появился из уханьской лаборатории. Все, кто думают иначе, просто обманывают сами себя. Китай должен заплатить репарации, но у него нет таких денег. Мне кажется, что ущерб всему миру — я говорю не только о США — около $60 трлн. У Китая нет этих денег, но они должны сделать что-то», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Экс-президент также обругал своего преемника Джо Байдена — по мнению Трампа, демократ не сделал ничего для остановки пандемии.

«Сегодня мы установили рекорд по случаям! Одна из причин, почему люди не вакцинируются, в том, что они не доверяют Байдену», — сказал бывший американский лидер.

ТАСС отметил, что Китай категорически не согласен с утверждением о том, что ответственность за возникновение и распространение коронавируса лежит на нём. Доказательств, что коронавирус появился искусственным путём, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не нашла.

В середине 2020 года российский активист Сергей Чайковский подал в суд на Китай из-за распространения коронавируса. Россиянин хотел отсудить у правительства республики 1 млрд рублей за причинённый ущерб.

Александра Лашко

Во время загрузки произошла ошибка.
У гаишника с золотым унитазом арестовали активы на 83 млн
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь