Депутаты просят правительство установить требования к дорожным комплексам

В пятницу Госдума рассматривала в первом чтении законопроект, внесенный первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, сенаторами Андреем Клишасом и Ириной Рукавишниковой.
КоАП дополняется рамочной нормой, согласно которой требования к дорожным камерам, софту, фото- и видеоматериалам, а также правила размещения комплексов должны быть установлены правительством.
При несоблюдении этих правил штрафы, вынесенные водителям, будут отменяться.
Комплексы фиксации нарушений применяются в России с 2008 года, сейчас их насчитывается более 23 тыс. (стационарных и передвижных) во всей стране. В 2019 году президент Владимир Путин поручил разработать требования к камерам и систему, исключающую штрафы с комплексов, установленных с нарушением правил. Этому и посвящен законопроект.
Действующий с 2016 года ГОСТ уже устанавливает требования к комплексам и их размещению на дорогах, но он носит рекомендательный характер.
Ирина Рукавишникова, выступая в Госдуме, предложила, чтобы нормы стандарта перенесли в постановление кабмина, регулирующего порядок работы дорожных камер, «велосипед изобретать никто не будет».
Первый зампред фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин напомнил, что около 105 млн постановлений с камер ежегодно выносится только за превышение скорости, при этом РФ занимает первое место в мире по количеству комплексов на душу населения. В данный момент, отметил господин Вяткин, камеры в основном выполняют функцию сбора денег. Это следствие того, что «вопрос с их применением не урегулирован».
Парламентарий напомнил, что во многих регионах в рамках концессии оператор получает из бюджета деньги за обслуживание комплексов от поступающих штрафов: в некоторых субъектах до 90% средств уходит частникам.
Депутаты призвали закрепить ответственность и для операторов, устанавливающих камеры с нарушениями.
«Они (операторы комплексов.— “Ъ”) стоят на газонах без светоотражающих жилетов, нарушают правила стоянки и т. д., — говорит депутат Михаил Шеремет (»Единая Россия«).— Почему к ним нет требований и санкций?».
Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что штраф для должностных лиц должен составлять 5 тыс. руб. Дмитрий Вяткин на это заметил, что невозможно установить ответственность, пока нет самих правил.
Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался, есть ли хотя бы черновик постановления правительства, «а то будет в итоге пустышка, все отдадут на усмотрение субъектов».
Рукавишникова заявила, что с Белым домом идут консультации.
«Правительство напишет что угодно, потому что там есть аффилированность тех, кто разрешает камеры ставить, с теми, кто от камер зарабатывает», — заметил коммунист Николай Коломейцев.
Зампред думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов в принципе сомневается, что законопроект получится довести до принятия: этому может помешать лобби производителей камер и операторов систем фотовидеофиксации. Он напомнил, что в декабре 2019 года Госдума приняла в первом чтении поправки к КоАП, запрещающие штрафовать за превышение средней скорости между двумя камерами, однако затем, по словам господина Нилова, «включились определенные рычаги», и поправки заморозили.
«Каждый раз, когда применение камер пытались урегулировать в правительстве, это всегда заканчивалось лишь рекомендациями и пожеланиями», — говорит он. Ирина Рукавишникова заявила, что оптимистично смотрит на «прохождение законопроекта», ожидая поддержки всех фракций.
Олег Нилов («Справедливая Россия») назвал законопроект «слишком мягким и поверхностным, который лишь отчасти защищает интересы граждан».
По его оценкам, ежегодно с автовладельцев «собирается» 100 млрд руб. в виде штрафов, ежегодно эта цифра растет на 20%. Необходимо, считает он, чтобы «план установки камер» определялся исключительно ГИБДД, а компаниям-концессионерам направлялось не более 20−25% средств от штрафов, остальные деньги должны идти в бюджет и направляться на снижение аварийности.