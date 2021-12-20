Путин заявил, что с начала года в России было предотвращено 32 теракта

«За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке [борьбе с террором] есть значимые успехи и в целом позитивная динамика. Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы», — сказал глава государства в опубликованном на сайте телеканала «Звезда» видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.
По данным Путина, «за 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов, а количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно».
По его словам, «подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки». «Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много», — обратился президент к сотрудникам органов безопасности.
Путин потребовал вести борьбу с террором жестко и бескомпромиссно. «Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего в решении вашей главной, приоритетной задачи — жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом», — указал президент.
Он поставил перед органами безопасности задачу ликвидировать ячейки международных террористических группировок.
«Важно и дальше действовать наступательно и эффективно, при координирующей роли Национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров», — сказал глава государства.
В августе, выступая на втором этапе съезда «Единой России», президент подчеркивал, что Россия располагает эффективными возможностями для защиты граждан от угрозы международного терроризма. Он предупреждал, что эта угроза сохраняется, что это надо понимать и предельно ответственно к этому относиться.
По оценке президента, Россия стала практически единственной страной, разгромившей крупные террористические формирования, ликвидировавшей бандподполье.
Однако в последнее время глава государства обращает пристальное внимание на опасности, которые несут для соседних стран действующие на территории Афганистана террористические группировки. Он не исключает, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии. Поэтому, на взгляд Путина, важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам.
Российский лидер также поставил перед органами безопасности задачу ликвидировать ячейки международных террористических группировок.
«Важно и дальше действовать наступательно и эффективно, при координирующей роли Национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров», — сказал он.
Приоритетные задачи в борьбе с терроризмом
«Среди других приоритетных задач [органов безопасности] — продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей», — уточнил Путин.
Путин отметил, что граждане РФ ждут от специальных служб «новых успехов и в борьбе с экстремизмом».
«Это прямая угроза для единства России. Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность», — сказал он.
По словам российского лидера, «в комплексном обеспечении безопасности нашей страны возрастает роль Службы внешней разведки». «Прежде всего это касается оперативного и качественного анализа международной информации, выработки прогнозов развития обстановки в мире в целом и в отдельных регионах», — указал президент.
Глава государства также отметил грамотную и четкую работу сотрудников Федеральной службы охраны и Главного управления специальных программ. «Не сомневаюсь, что вы и впредь будете действовать столь же надежно и эффективно», — добавил он.
По его словам, вовлечение людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность недопустимо.
«Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России. Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность», — указал глава государства.
О Дне работника органов безопасности
20 декабря ежегодно в РФ отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации — профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и других органов госбезопасности.
Установлен 20 декабря 1995 года указом президента РФ Бориса Ельцина. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров издал декрет об образовании структуры — предшественницы современных органов госбезопасности: Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.