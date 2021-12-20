Ведомство готовит собственную информационную систему

Генпрокуратура РФ провела тендер на создание своей информационной системы и мобильного приложения, обнаружил «Ъ» на сайте госзакупок. Проект обойдется ведомству в 10,5 млн руб., поставщиком выбран ИП «Артемьева Анастасия Геннадьевна». Итоги конкурса были подведены 6 декабря, работы должны быть выполнены до марта 2022 года.
Из тендерной документации следует, что главной функцией информационных систем станет взаимодействие граждан с прокуратурой, а также «увеличение доли мобильного трафика и повышение качества обработки обращений».
Система упростит подачу заявлений, например, об экстремизме и нарушении прав несовершеннолетних, а также откроет «прямую линию» для предпринимателей и позволит быстро записаться на прием, отмечается в техзадании.
Также система будет предоставлять актуальную информацию об изменениях в законодательстве.
В мобильном приложении прокуратуры пользователи смогут не только обращаться в ведомство, но и получать новости, а также смотреть некие «истории», которые могут состоять из фотографии или видео со ссылками для перехода, говорится в техзадании.
Приложение должно получать доступ к местонахождению пользователя — это необходимо для отображения на встроенной карте ближайшего отделения, а идентификацию он будет проходить через ввод код-пароля или биометрию (отпечаток пальца).
В Генпрокуратуре не ответили на запрос «Ъ».
ИП «Артемьева Анастасия Геннадьевна», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2016 года в Санкт-Петербурге, основной вид деятельности — разработка ПО. По указанным на портале данным с Артемьевой связаться не удалось. В 2021 году кроме проекта Генпрокуратуры она участвовала в 24 государственных тендерах, из которых по шести заключены контракты в целом на 53 млн руб. В том числе в ноябре ИП стало подрядчиком по развитию Единого портала внешнеэкономической информации Минэкономики за 46 млн руб.
До мая 2020 года Анастасия Артемьева занимала должность гендиректора ООО «Рунетсофт» — петербургского разработчика, который также выступает подрядчиком Минэкономики и ряда региональных органов власти. В 2020 году компания заключила 13 контрактов на 71 млн руб. При этом выручка компании в 2020 году составила 4 млн руб. при чистой прибыли 2 млн руб.
Информационная система прокуратуры будет востребована, поскольку один из основных источников информации для госоргана — это обращения граждан, считает глава практики цифровой стратегии «Крок» Евгения Рыжова. Кроме того, система соответствует государственному тренду последних лет на внедрение омниканальных (omni-channel — объединение всех каналов коммуникации с единой историей обращений) платформ для взаимодействия с гражданами.
Но популярности приложения может препятствовать доступ к геолокационным и персональным данным пользователя, отмечает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт: «У граждан есть определенные страхи относительно вмешательства государства в их личную жизнь».
Но, уточняет эксперт, у правоохранительных органов уже и так достаточно полномочий, позволяющих получать доступ к биометрическим и другим персональным данным, а также геолокации.
В то же время упрощение подачи жалоб через приложение может перегрузить ведомство, полагает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Чем проще направить обращение, тем больше таких обращений будет направляться, а чем их больше, те выше нагрузка на сотрудников, которые эти обращения будут рассматривать, поясняет эксперт. С этим не согласен руководитель направления по работе с госорганами ЦВТ (входит в ГК Softline) Юрий Бедусенко. Он считает, что информационные системы, напротив, позволяет Генпрокуратуре «более системно работать с информацией от населения».
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