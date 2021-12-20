Технику на иностранных процессорах предложили признать российской

Согласно действующему законодательству, регламентирующему процесс импортозамещения радиоэлектроники, с 1 января 2021 года госорганы, госкомпании и операторы сотовой связи должны закупать системы хранения данных на российских процессорах. Разрешенное оборудование перечислено в специальном реестре, который ведет Минпромторг.
С 1 июля отечественного производства должны быть и портативные компьютеры, которые закупают госкомпании.
С 1 января 2022 года нормы импортозамещения распространяются и на серверы, настольные компьютеры, принтеры, материнские платы и другую технику.
Критерии, по которым чиновники относят технику к отечественной, прописаны в постановлении правительства № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». В конце ноября несколько российских разработчиков получили проект поправок в этот документ.
Письмо, с которым ознакомились «Известия», направил подведомственный Минпромторгу Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов (МНИИРИП). Поправки предполагают, что в реестр отечественного оборудования сможет попасть техника на иностранных процессорах вроде Intel и IBM.
Получается, если изменения в постановление будут приняты, такое оборудование сможет претендовать на участие в госзакупках. А также на преференции, которые получают производители и разработчики оборудования на российских процессорах: квотирование и господдержку.
Открытие доступа к госзакупкам доработанному в России иностранному оборудованию на импортных процессорах — шаг назад в политике импортозамещения, уверен исполнительный директор консорциума разработчиков отечественных систем хранения данных РосСХД Олег Изумрудов. По его мнению, проектируемые нормы угрожают развитию российской радиоэлектронной отрасли.
В нынешней ситуации действительно необходимо сохранить приоритет российских процессоров, но при этом стоит временно допустить участие в госзакупках изделий с иностранными чипами, не согласен с коллегами генеральный директор компании Baikal Electronics (выпускает российский процессор «Байкал») Андрей Евдокимов. Сейчас полностью удовлетворить спрос на отечественные чипы — сверхзадача для производителей, пояснил он.