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13:43 (мск), источник: РБК

Кремль допустил «самые разные варианты» с ядерным оружием и Белоруссией

До этого Белоруссия заявляла о готовности разместить на своей территории российское ядерное оружие в случае угрозы со стороны Запада. Песков отметил, что Россия примет меры, если НАТО будет размещать вооружения у ее границ.

Источник: AP 2021

Россия примет меры для «балансирования» ситуации, если НАТО разместит ядерное оружие близ границ страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. «Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений [НАТО] у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов», — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь президента добавил, что в такой ситуации «возможны самые разные варианты».

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic 18 декабря заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

В конце ноября белорусский президент Александр Лукашенко говорил о готовности предложить России разместить на своей территории ядерное оружие, если Запад сделает это на территории Польши. Он также предположил, что в случае отказа Германии американские ядерные вооружения перевезут в Польшу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что заявление Лукашенко «продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад».

Белоруссия после распада СССР отказалась от размещения ядерного оружия и присоединилась к ДНЯО в качестве неядерного государства. К ноябрю 1996 года с территории страны полностью вывели такое вооружение. А в 2010-м Лукашенко заявил, что считает это ошибкой.

19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что американское ядерное оружие появится в Восточной Европе, если Германия откажется от его размещения на своей территории. В марте 1991 года вступило в силу соглашение, по которому ФРГ отказывается от собственного производства и использования ядерного, атомного, биологического и химического оружия в обмен на размещение на западе страны ядерного арсенала НАТО. Столтенберг подчеркнул, что альянс выступает в поддержку мира, но не может допустить, чтобы у стран НАТО не было ядерного оружия, когда у других государств оно есть.

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