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17:14 (мск), источник: Газета.Ру

На Украине Порошенко подозревают в госизмене — покупке угля из Донбасса

Украинские правоохранители подозревают экс-президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса, сообщил бывший глава Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов. Его цитирует ТСН.

Источник: Reuters

В понедельник, 20 декабря, следователи Государственного бюро расследований вручили Порошенко документы о подозрении в «угольной госизмене». По этому делу также проходят глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

Расследование в отношении Порошенко идет по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Госизмена», а также «Создание террористической организации».

На прошлой неделе Порошенко покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку в суд. «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу». Вскоре стало известно, что Порошенко прибыл в Стамбул, где встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

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