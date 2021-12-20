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21:32 (мск), источник: ТАСС

Помощники лидеров РФ и США обсудили переговоры в рамках предложений России

В пресс-службе Белого дома сообщили, что Джейк Салливан указал на готовность США участвовать в дипломатических усилиях по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты Совет Россия — НАТО и ОБСЕ.

Источник: AP 2021

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели в понедельник телефонную беседу, в ходе которой обсудили переговоры по предложенным Россией гарантиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, «Салливан указал на готовность США участвовать в дипломатических усилиях по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ».

«Он (Салливан — прим. ТАСС) ясно дал понять, что любой диалог должен быть основан на [принципах] взаимности, учитывать нашу обеспокоенность действиями России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами. Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации», — подчеркивается в заявлении Белого дома.

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