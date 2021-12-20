Помощники лидеров РФ и США обсудили переговоры в рамках предложений России

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели в понедельник телефонную беседу, в ходе которой обсудили переговоры по предложенным Россией гарантиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
По ее свидетельству, «Салливан указал на готовность США участвовать в дипломатических усилиях по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ».
«Он (Салливан — прим. ТАСС) ясно дал понять, что любой диалог должен быть основан на [принципах] взаимности, учитывать нашу обеспокоенность действиями России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами. Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации», — подчеркивается в заявлении Белого дома.