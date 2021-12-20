Посол ФРГ отвергла заявления о политизированности приговора по делу Хангошвили

20 декабря МИД РФ объявил персонами нон грата двух дипломатов, работающих в посольстве ФРГ в России. Как подчеркнули в ведомстве, Россия предприняла такой шаг в ответ на высылку из Германии двух российских дипломатов.
«Посол фон Гайр принял данное сообщение к сведению и назвал эту меру необоснованной. Он категорически отверг выдвигаемые российским правительством обвинения в том, что на приговор Высшего земельного суда Берлина было оказано политическое влияние», — сообщило посольство ФРГ в Москве.
15 декабря берлинский суд приговорил 56-летнего россиянина Вадима Соколова к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Хангошвили был командиром одного из подразделений сепаратистов, воевавших против федеральных войск во время Второй чеченской войны. Боевик пережил вооруженное нападение в мае 2015 г. в центре Тбилиси, после чего он вместе с семьей покинул Грузию ради политического убежища в Германии. В 2019 г., по версии берлинского суда, он был убит в парке Малый Тиргартен. В него выстрелил Соколов, настоящее имя которого, предположительно, Вадим Красиков. Он якобы прибыл в ЕС по поддельным документам и был связан с «российскими государственными структурами».
В тот же день Германия решила выслать двух российских дипломатов под предлогом причастности российских властей к убийству Хангошвили. Президент РФ Владимир Путин ранее описывал «жертву» как жесткого и кровавого человека, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне кавказских сепаратистов и стоял за терактами в московском метро. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона «категорически не согласна» с обвинениями в свой адрес и такими формулировками. Он назвал их «голословными» и «полностью оторванными от реальности», но выразил надежду, что этот эпизод не повлияет на перспективы налаживания диалога между президентом Путиным и новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.