США обвинили создателя системы мониторинга для Кремля в мошенничестве

Пяти россиянам, в том числе бизнесмену Владиславу Клюшину, которого на прошлой неделе экстрадировали из Швейцарии в США, предъявили обвинения в участии в глобальной схеме по торговле инсайдерской информацией, украденной из сетей американских компаний, говорится в сообщении Минюста США.
В ведомстве отметили, что эта незаконная деятельность принесла тем, кто ее осуществлял, десятки миллионов долларов прибыли.
Клюшину инкриминируют сговор с целью получения незаконного доступа к компьютерам, а также мошенничество с ценными бумагами. Вместе с ним по делу проходят 35-летний Иван Ермаков, 33-летний Николай Румянцев, 43-летний Михаил Ирзак и 42-летний Игорь Сладков. «Ермаков, Румянцев, Ирзак и Сладков остаются на свободе», — говорится в сообщении.
Обвинение заявляет, что злоумышленники «взломали системы, украли информацию», чтобы осуществить нелегальную схему инсайдерской торговли. В ведомстве подчеркнули, что, хотя обвиняемые находились за пределами США, их действия поставили под угрозу безопасность финансового рынка страны.
В Минюсте утверждают, что Ермаков — бывший офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России. В июле 2018 года власти США назвали его одним из ответственных за взлом серверов Демократической партии и кражу переписки кандидата в президенты Хиллари Клинтон. В октябре того же года Ермакову также было предъявлено обвинение по поводу его предполагаемой роли во взломе и связанных с этим операциях по дезинформации, направленных против международных антидопинговых агентств, спортивных федераций и должностных лиц по борьбе с допингом.
Согласно обвинительным документам, Клюшин, Ермаков и Румянцев работали в московской компании информационных технологий «М13». Эта компания специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. На ее сайте говорится, что ИТ-решения компании используются в администрации президента России, правительстве России, федеральных министерствах и ведомствах, региональных государственных органах исполнительной власти, коммерческих компаниях и общественных организациях.
По версии обвинения, в период с января 2018 года по сентябрь 2020 года Клюшин, Ермаков, Ирзак, Сладков и Румянцев торговали бумагами публичных компаний на основе инсайдерской информации (MNPI) о доходах этих компаний, до публичного объявления финансовых результатов. MNPI, как утверждает Минюст, была приобретена путем несанкционированного вторжения в компьютерные сети двух агентов.
«Вооруженные этой информацией до того, как она была раскрыта общественности, Клюшин и его сообщники якобы заранее знали, среди прочего, будут ли финансовые показатели компании соответствовать рыночным ожиданиям, превосходить их или отставать от них — и, следовательно, будет ли расти цена ее акций или падать после публичного объявления об этом исполнении — и они соответственно торговали на брокерских счетах, открытых на их собственные имена и на имена других лиц», — говорится в сообщении.
Клюшина задержали в Швейцарии в марте по запросу Соединенных Штатов. По словам его адвоката Оливера Чирича, бизнесмена обвинили в незаконном получении и использовании конфиденциальной информации о компаниях, торгуемых на бирже.
Адвокат считает, что у дела есть политическая подоплека. Россиянин своей вины не признал. Он заявил, что дело в США завели «только потому, что хотели отомстить ему за нежелание сотрудничать с западными спецслужбами». Два дня назад Минюст Швейцарии сообщил, что Владислав Клюшин был экстрадирован в США.
Клюшин — основатель и владелец ИТ-компании «М13», которая по заказу российских властей разрабатывает системы мониторинга СМИ. В частности, компания создала систему «Катюша», которая в 2016 году выиграла тендер администрации президента и правительства (до этого подобные услуги оказывала «Медиалогия»). В январе 2021 года «М13» выиграла контракт более чем на 295 млн руб. от Минцифры.
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