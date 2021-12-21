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01:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдеп США оценил предложения России по гарантиям безопасности

Предложения России по гарантиям безопасности в Европе не учитывают вопросы, волнующие США. С таким заявлением выступил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Его цитирует РИА Новости.

Источник: AP 2021

«Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность», — заявил он в ходе брифинга с журналистами.

По словам Прайса, Москва обозначила пункты, которые волнуют ее, но у Вашингтона есть свои поводы для беспокойства. Представитель Госдепа заявил, что любой диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности. «Они должны отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности», — заключил он.

Ранее Прайс сообщил, что США представят собственный список обеспокоенностей действиями России. При этом Прайс выразил готовность к дипломатической работе с РФ, однако добавил, что пока не может сообщить о конкретных планах.

20 декабря помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили гарантии безопасности.

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