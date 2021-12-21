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10:41 (мск), источник: Газета.Ру

Российских чиновников научат понятно изъясняться

Счетная палата разработала и опубликовала обучающие материалы для государственных служащих, желающих писать сложные документы простым понятным языком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Источник: Reuters

«Главная цель обучающего курса — развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов. Данный курс базируется на примерах и материалах из отчетов Счетной палаты, но может быть полезен всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов», — говорится в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что Материалы разбиты на три тематические группы: «Основы структурирования информации», «Лексико-стилистическое наполнение текста», «Визуальный контент». Каждая группа состоит из цикла видеоуроков и презентаций к ним. В общей сложности курс насчитывает 24 видео, суммарная продолжительность которых равняется четырем часам.

Согласно сообщению, разработанный в 2021 году за 1,375 млн рублей курс пользуется популярностью среди сотрудников контрольно-счетных органов. Это и послужило причиной размещения материалов в открытом доступе.

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