Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 На Филиппины обрушился мощный тайфун (видео) Он стал самым разрушительным в этом году
Фоторепортажи
16Представительница Индии Харназ Сандху завоевала титул «Мисс Вселенная»
17Выбраны лучшие снимки дикой природы 2021 года
08:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Китай призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны

МИД Китая призвал НАТО отказаться от идеологических предрассудков и делать больше ради международной и региональной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство КНР.

Источник: AP 2021

«Будучи крупнейшим военным альянсом в мире, НАТО должна отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, прикладывать больше усилий, способствующих поддержанию международной и региональной безопасности и стабильности», — так в ведомстве прокомментировали предложения России по гарантиям безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности в Европе. Инициативы содержат требования не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток.

Также Россия предложила странам альянса не включать Украину в состав организации.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой
В МГУ раскрыли подробности первой сессии девятилетней студентки
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь