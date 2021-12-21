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10:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин отметил заслуги «Народного фронта» в решении проблем россиян

Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям IV съезда общероссийского общественного движения «Народный фронт “За Россию”». Он отметил, что «Народный фронт» объединил многие общественные организации и сотни тысяч неравнодушных людей.

Источник: Пресс-служба Президента России

«За прошедшие десять лет Народный фронт прошел большой путь, объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное — сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны. Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан», — отмечается в сообщении.

Президент также выделил ключевые инициативы движения. Владимир Путин поблагодарил за кропотливую, неформальную, настойчивую работу с миллионами обращений граждан, поступающих на «Прямую линию».

«Среди ключевых инициатив ОНФ — поддержка волонтерского движения, организация бесплатного питания для учеников начальных классов и дополнительных выплат врачам, введение института экологических инспекторов. Особо отмечу запуск проекта #МыВместе, который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи. И конечно, благодарен вам за кропотливую, неформальную, настойчивую работу с миллионами обращений граждан, поступающих на “Прямую линию”», — отмечается в сообщении.

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