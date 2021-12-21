Путин отметил заслуги «Народного фронта» в решении проблем россиян

«За прошедшие десять лет Народный фронт прошел большой путь, объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное — сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны. Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан», — отмечается в сообщении.
Президент также выделил ключевые инициативы движения. Владимир Путин поблагодарил за кропотливую, неформальную, настойчивую работу с миллионами обращений граждан, поступающих на «Прямую линию».
«Среди ключевых инициатив ОНФ — поддержка волонтерского движения, организация бесплатного питания для учеников начальных классов и дополнительных выплат врачам, введение института экологических инспекторов. Особо отмечу запуск проекта #МыВместе, который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи. И конечно, благодарен вам за кропотливую, неформальную, настойчивую работу с миллионами обращений граждан, поступающих на “Прямую линию”», — отмечается в сообщении.