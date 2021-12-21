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12:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Россиянка София Сапега, которой в Белоруссии предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса, написала прошение о помиловании. Об этом рассказал ее отчим Сергей Дудич. С 20 октября девушка находится под домашним арестом.

Источник: Reuters

«Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президента. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента Республики Беларусь», — сообщил он в эфире «Эха Москвы».

Сапегу обвиняют, в частности, в разжигании вражды, преступлении против информационной безопасности и угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов. 8 декабря СК Белоруссии предъявил ей окончательное обвинение, дело направили прокурору для передачи в суд.

Россиянку задержали в мае во время вынужденной посадки самолета Ryanair вместе с ее молодым человеком, бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Девушка заключила досудебное соглашение со следствием, поэтому ей грозит минимальный срок, составляющий шесть лет тюрьмы.

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