Россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

«Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президента. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента Республики Беларусь», — сообщил он в эфире «Эха Москвы».
Сапегу обвиняют, в частности, в разжигании вражды, преступлении против информационной безопасности и угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов. 8 декабря СК Белоруссии предъявил ей окончательное обвинение, дело направили прокурору для передачи в суд.
Россиянку задержали в мае во время вынужденной посадки самолета Ryanair вместе с ее молодым человеком, бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Девушка заключила досудебное соглашение со следствием, поэтому ей грозит минимальный срок, составляющий шесть лет тюрьмы.