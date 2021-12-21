Песков: приостановка поставок газа по Ямал—Европе — это коммерческая ситуация

«Нет, это абсолютно коммерческая ситуация, о конкретных причинах нужно задавать вопрос в “Газпром”, никакой связи здесь нет, это абсолютно коммерческая ситуация», — сказал он в ходе пресс-колла, отвечая на вопрос о том, связано ли снижение поставок с ситуацией с «Северным потоком-2».
Ранее физический поток газа по газопроводу Ямал—Европа в Германию был приостановлен, начались только реверсные поставки — из Германии в Польшу.
Компания «Газпром» уже приступила к заполнению второй нитки «Северного потока-2», из-за которого западные страны грозят России санкциями, в октябре. Позднее Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода, сославшись на то, что компания должна провести реорганизацию в соответствии с законодательством страны.