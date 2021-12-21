Путин обвинил США в росте напряженности в Европе

«Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии. Но мы с вами хорошо знаем — и этому-то нельзя верить! Потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им становятся неинтересными. Легко! Объясняя чем-то или вообще не объясняя. Как это было с договором по ПРО, по Открытому небу. Но хоть это, хоть что-то, а не устные заверения. Цену таким словам и обещаниям мы знаем», — сказал президент на расширенной коллегии Минобороны.
Он отметил, что в случае появления ракетных комплексов США и НАТО на Украине, время их подлета к Москве сократится до 5-7 минут.
«В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать», — подчеркнул Владимир Путин.
Он также рассказал, что во время прошедших 7 декабря переговоров президент США Джо Байден предложил ему назначить ответственных за переговоры между РФ и США о гарантиях безопасности. «Вот, в ответ на это предложение мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», — сказал президент.
Российский МИД обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря. Среди прочего, Москва потребовала юридически зафиксировать отказ от расширения НАТО, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы. Вашингтон заявил, что готов к обсуждению через двустороннее взаимодействие, совет Россия—НАТО и ОБСЕ. По данным Financial Times, у НАТО пока нет единой позиции насчет переговоров с Россией, но альянс понимает необходимость диалога.