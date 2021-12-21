Блинкен: США занимаются в отношении России и дипломатией, и сдерживанием

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты занимаются в отношении России как дипломатией, так и сдерживанием, готовы жестко отвечать на те шаги Москвы, которые, по версии Вашингтона, являются агрессивными. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопросы журналистов в Госдепартаменте.
Его попросили прокомментировать ситуацию вокруг сообщений о якобы планируемом Москвой потенциальном «вторжении» России на Украину и действиях США в связи с этим. «Мы занимаемся [по отношению к РФ] дипломатией и сдерживанием одновременно. Они идут параллельно. Президент [США Джо] Байден во время своей первой встречи с президентом [РФ Владимиром] Путиным в Женеве несколько месяцев назад сказал президенту Путину, что мы отдаем решительное предпочтение более предсказуемым и стабильным отношениям между Россией и Соединенными Штатами. Но если Россия продолжит безрассудные или агрессивные действия, мы ответим, и ответим решительно», — отметил глава американской дипломатии.
По словам Блинкена, власти США готовы использовать для переговоров по безопасности различные каналы, в том числе диалог по стратегической стабильности с РФ. «Мы готовы к дипломатическому взаимодействию через множество каналов: [через] существующий диалог по стратегической стабильности <…> между Россией и США, через Совет Россия — НАТО по вопросам, в особенности касающимся НАТО, а также через ОБСЕ», — сказал он.
В Вашингтоне рассчитывают, что переговоры с Москвой по безопасности начнутся вскоре после Нового года.
Говоря об обсуждении указанных вопросов Вашингтоном и Москвой на двусторонней основе, по линии Совета Россия — НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, он отметил: «Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперед путем дипломатии по вызывающим разногласия вопросам».
Российско-американский саммит
У Вашингтона сейчас нет планов проведения новой встречи президентов России и США, заявил Блинкен.
Отвечая на вопросы журналистов в Госдепартаменте о том, будет ли проведен в ближайшее время новый российско-американский саммит, он отметил: «Сейчас нет планов по этому поводу».