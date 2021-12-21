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21 декабря, источник: Коммерсантъ

Reuters: санкции США на случай нападения РФ на Украину затронут поставки смартфонов

Белый дом 21 декабря обсудит возможность ограничения экспорта потребительских и промышленных технологий в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена.

Источник: Reuters

По данным источника, в числе товаров, чей ввоз в Россию может быть ограничен — смартфоны, автомобильные и авиационные компоненты, а также материалы из ряда других секторов. Сценарий рассматривается на случай, если Россия нападет на Украину.

Ограничения, по словам источника агентства, могут серьезно сказаться на потребителях, промышленности и трудоустройстве в России. Их планируется обсудить на встрече высокопоставленных чиновников в Белом доме.

Санкции будут реализовываться посредством юридических инструментов, заложенных предшественником господина Байдена Дональдом Трампом перед запретом на поставки продвинутых полупроводниковых технологий китайской компании Huawei, добавил источник Reuters. США планируют провести тесные консультации по вопросу санкций с ключевыми партнерами в Европе и Азии, которых может затронуть такое решение, и призвать их к совместным действиям.

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