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03:00 (мск), источник: Газета.Ру

В США отреагировали на слова Шойгу об американских провокациях в Донбассе

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу об американских ЧВК, готовящих провокации в Донбассе.

Источник: Reuters

Слова Кирби приводит РИА «Новости».

«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — ответил он.

Представитель Пентагона сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне эскалации конфликта на Украине.

Ранее Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.

Министр уточнил, что неустановленные химкомпоненты были доставлены для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман. По информации военного ведомства, в Донецкой области расположены около 120 сотрудников американских компаний, готовящих украинский спецназ.

В связи с этим глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал мировое сообщество не допустить применения Киевом химоружия в Донбассе. По его словам, около линии соприкосновения Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наращивать силы и средства, а Киев настойчиво демонстрирует свое нежелание идти на диалог.

Пушилин добавил, что Украина стала полигоном для экспериментов внешних игроков, а ее жители — заложниками сложившейся ситуации.

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