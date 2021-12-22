В США отреагировали на слова Шойгу об американских провокациях в Донбассе

Слова Кирби приводит РИА «Новости».
«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — ответил он.
Представитель Пентагона сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне эскалации конфликта на Украине.
Ранее Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.
Министр уточнил, что неустановленные химкомпоненты были доставлены для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман. По информации военного ведомства, в Донецкой области расположены около 120 сотрудников американских компаний, готовящих украинский спецназ.
В связи с этим глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал мировое сообщество не допустить применения Киевом химоружия в Донбассе. По его словам, около линии соприкосновения Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наращивать силы и средства, а Киев настойчиво демонстрирует свое нежелание идти на диалог.
Пушилин добавил, что Украина стала полигоном для экспериментов внешних игроков, а ее жители — заложниками сложившейся ситуации.