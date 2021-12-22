Госдума отложила срок отказа чиновников от иностранного гражданства

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который предполагает, что крайний срок, до которого государственные служащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за границей, продлевается до 1 января 2023 года. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Соответствующая поправка на этапе второго чтения была внесена в законопроект о льготах для россиян-добровольцев, участвующих в защите государственной границы.
Изменения вносятся в ст. 27 предложенного президентом Владимиром Путиным закона № 116-ФЗ, который вступил в силу с 1 июля. В нем было прописано, что на отказ от зарубежного гражданства или вида на жительство за границей у госслужащих есть шесть месяцев с момента вступления закона в силу. По истечении этого срока чиновники, не представившие документы, которые подтверждают отказ от иностранного гражданства или ВНЖ, должны быть уволены. Теперь они должны предоставить соответствующие документы до 1 января 2023 года.
Аналогичная норма была введена этим законом для военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах России и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно. Поддержанная Госдумой поправка также позволила им отказаться от иностранного гражданства или ВНЖ до 1 января 2023 года, чтобы сохранить работу.
Путин внес в Госдуму законопроект о запрете государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве в ноябре прошлого года. В законопроекте говорилось, что чиновники, которые в течение полугода после вступления документа в силу (это произошло 1 июля) не подтвердят отсутствие иностранного гражданства, будут уволены.
Запрет иметь второе гражданство или ВНЖ распространяться на сотрудников госохраны, таможни, военнослужащих, росгвардейцев, работников МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, губернаторов, главу Центробанка, сотрудников МВД и Следственного комитета. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявлял, что эта мера коснется также дипломатов и их супругов.