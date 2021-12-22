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11:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума отменила обязательный техосмотр

Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Такие транспортные средства должны использоваться только в личных целях.

Источник: РИА "Новости"

Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по прежнему будет действовать для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца, изменения конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

«Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится — в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации» — ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо прочего, в законопроект ко второму чтению внесли несколько поправок.

Согласно документу, обязательный техосмотр отменяется «за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, актами Евразийского экономического союза», а также в случае внесения изменений в конструкцию транспортного средства.

В соответствии с другой поправкой, техосмотр исключается по требованию сотрудников ГИБДД в том случае, если у водителя имеется диагностическая карта. Исключение может быть сделано в случае очевидной технической неисправности транспорта, угрожающей безопасности дорожного движения.

Напомним, в июне Госдума приняла законопроект, освобождающий автовладельцев от необходимости предоставлять при оформлении полиса ОСАГО документ о прохождении техосмотра — диагностическую карту (ДК).

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