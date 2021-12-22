Госдума отменила обязательный техосмотр

Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по прежнему будет действовать для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца, изменения конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.
«Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится — в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации» — ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Помимо прочего, в законопроект ко второму чтению внесли несколько поправок.
Согласно документу, обязательный техосмотр отменяется «за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, актами Евразийского экономического союза», а также в случае внесения изменений в конструкцию транспортного средства.
В соответствии с другой поправкой, техосмотр исключается по требованию сотрудников ГИБДД в том случае, если у водителя имеется диагностическая карта. Исключение может быть сделано в случае очевидной технической неисправности транспорта, угрожающей безопасности дорожного движения.
Напомним, в июне Госдума приняла законопроект, освобождающий автовладельцев от необходимости предоставлять при оформлении полиса ОСАГО документ о прохождении техосмотра — диагностическую карту (ДК).