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12:06 (мск), источник: ТАСС

Дума приняла поправку о создании единой государственной системы биометрических данных

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении поправку в закон «Об информации, информационных технологиях и связи», которой предусматривается перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы.

Источник: РИА "Новости"

«Единая биометрическая система является государственной информационной системой», — говорится в документе. Поправка устанавливает, что функционирование биометрической системы утверждается правительством РФ.

Согласно поправке, граждане смогут самостоятельно, не посещая государственные органы или уполномоченные организации, размещать в этой системе биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения, а также с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации и данных с чипа на загранпаспорте РФ.

Кроме того, вводится обязательное прохождение аккредитации государственными органами, использующими для идентификации и аутентификации посредством биометрических персональных данных иные государственные информационные системы вместо единой биометрической системы.

Также устанавливается обязанность для таких государственных информационных систем использовать только векторы, полученные из единой биометрической системы в результате преобразования размещенных персональных данных, из которых невозможно восстановить первоначальные биометрические персональные данные.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что биометрические данные надо хранить в единой и защищенной государственной системе данных.

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