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12:45 (мск), источник: Газета.Ру

В России ввели уголовную ответственность для лихачей

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Источник: РИА "Новости"

Закон вводит в Уголовный кодекс РФ новую статью «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами», и усиливает ответственность для тех, кто намеренно превышает скоростной режим или выезжает на «встречку».

Таким образом, если у нарушителя уже есть административный штраф и он был лишен прав за превышение скорости или выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, то за повторное такое нарушение ему будет грозить уголовное наказание.

Согласно законопроекту, для лихачей- «рецидивистов», нарушавших КоАП, предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Нарушителям может грозить штраф в размере 200−300 тыс. рублей, или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или обязательные работы на срок до 480 часов.

Уже судимым лихачам грозит срок до трех лет и штраф от 300 тыс. до 600 тыс. рублей.

Как указали авторы законопроекта, более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они нарушают ПДД снова.

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