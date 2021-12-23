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11:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Большая пресс-конференция Владимира Путина (видеотрансляция)

Президент отвечает на вопросы российских и зарубежных журналистов.

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Президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы более 500 российских и зарубежных журналистов.

Начало встречи в Манеже — в 12:00 по московскому времени. Это уже семнадцатая подобная пресс-конференция, которые Путин проводит с 2001 года. Перерыв был сделан только на период его работы в должности премьер-министра с 2008 по 2012 год.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Путин общался с журналистами по видеосвязи из подмосковной резиденции Ново-Огарево. Она продолжалась 4 часа 29 минут. Тогда глава государства ответил на 60 вопросов. А рекорд в 4 часа 40 минут был установлен в 2008 году.

Онлайн-трансляция
Газета.РуТАСС
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: Газета.Ру, ТАСС
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