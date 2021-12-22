Прокуратура запросила пожизненные сроки обвиняемым по делу МН17

Расследование шло несколько лет, после чего в мае 2018 года международная группа следователей (JIT) пришла к выводу, что пусковая установка, из которой сбили самолет, принадлежала 53-й российской зенитно-ракетной бригаде.
В следственную группу входили представители нескольких стран, в том числе Украины. Российские следователи в нее не попали.
Накануне, 21 декабря, голландская прокуратура подтвердила выводы следователей, заявив, что самолет был сбит самоходной огневой установкой комплекса «Бук», которая в ночь с 16 на 17 июля была переправлена из России на территорию Украины, произвела пуск с сельскохозяйственного поля в районе населенного пункта Первомайский, на тот момент подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республики, а затем в ночь с 17 на 18 июля была вывезена обратно в Россию.
По версии обвинения, все это происходило при непосредственном участии четырех обвиняемых:
- Игоря Гиркина — гражданина России, бывшего полковника ФСБ. В 2014 году он был министром обороны ДНР, покинул этот пост спустя два месяца после крушения MH-17.
- Олег Пулатова — гражданина России. Пулатов был заместителем командира военной разведки ДНР (известен под позывным Гюрза). По данным JIT, ранее служил в ГРУ России.
- Сергея Дубинского — также гражданина России. Он был главой разведки ДНР. JIT также считает, что он бывший сотрудник российского ГРУ
- Леонида Харченко — гражданина Украины, ополченца. Расследователи не нашли у него военного прошлого, во время событий 2014 года он подчинялся напрямую Дубинскому.
Их роли, решило обвинение, были следующими: Гиркин запросил поставку «Бука», он же поставил ему задачу; Дубинский отвечал за транспортировку установки по Донбассу; Пулатов и Харченко на месте помогали «Буку» выйти на намеченную позицию и затем вернуться в Россию.
Обвинение считает, что никто из обвиняемых лично не участвовал в пуске ракеты по самолету, а также, что гражданский лайнер не был сбит умышленно. Но представители прокуратуры подчеркнули, что не важно, какой именно самолет хотели сбить обвиняемые. Им вменяют само намерение сбить самолет, а смерть 298 человек является отягчающим обстоятельством.
Прокуратура отдельно отметила, что Россия сыграла «ключевую роль в начале и продолжении войны на востоке Украины», поддерживая нерегулярные военные формирования и обеспечивая их оружием.
«У нас есть сомнения, что обвиняемые отбудут свой срок, поскольку Россия не экстрадирует своих граждан. Но никто не знает, что несет будущее, а мы со своей стороны приложим все усилия к их аресту», — сказала прокурор.
Судья в свою очередь подчеркнул, что до решения суда обвиняемые считаются невиновными. Судебные слушания по делу о крушении рейса приостановили до 7 марта. После этого слово дадут стороне защиты.
Россия придерживается другой версии причин авиакатастрофы.
Так, производитель комплексов «Бук», концерн «Алмаз-Антей», настаивает, что малайзийский самолет был сбит одной из старых модификаций ракет для «Буков», которые уже не состоят на вооружении российской армии, но используются на Украине.
Российское Минобороны ранее заявляло, что выводы следователей основаны на фотографиях из соцсетей, а ракета, которой был сбит малайзийский самолет, была еще в советские времена отправлена на Украину и с тех пор находилась на ее территории. Снаряд состоял на вооружении украинского ракетного полка, принимавшего участие в 2014 году в операции в Донбассе, считают в ведомстве.
Российский МИД указывал, что международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в расследовании, в то время как Киев был полноправным членом группы следователей, что дало Украине возможность «подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства» от гражданской авиации.
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