Мишустин назвал уровень инфляции в России платой за открытость экономики

«Макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, многими странами нарушаются. (Другими государствами проводится.— “Ъ”) эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну», — сказал премьер, добавив, что ситуация с ценами в России — это своеобразная «плата за открытость экономики» (цитата по ТАСС).
«И это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары», — заявил Михаил Мишустин на встрече с членами экспертного совета при правительстве.
«Мы понимаем, что цены (растут.— “Ъ”). Инфляция у нас в основном импортируемая», — сказал премьер.
Мишустин добавил, что правительство старается системно принимать меры в этой сфере, но ситуация сейчас непростая и нестабильная.
По данным Росстата на 15 декабря, инфляция в России с 7 по 13 декабря составила 0,06%, сообщил Росстат. С начала года цены выросли на 7,64%. Неделей ранее инфляция составляла 0,07%. По данным Минэкономики, годовая инфляция замедлилась до 8,11%.
Минэкономики отмечало, что продолжилось снижение цен в секторе туристических и регулируемых услуг (минус 0,90% после минус 0,83%) за счет зарубежного туризма. Кроме того, на инфляцию положительное влияние оказало замедление темпов роста стоимости топлива.
Россияне ожидают рекордную инфляцию в 2022 году. Инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев в декабре обновили максимум февраля 2016 года, достигнув 14,8%. Рост по сравнению с ноябрем составил 1,3 п. п.
Власти уже предупредили о третьей инфляционной волне в следующем году. По мнению первого вице-премьера Андрея Белоусова, резкий рост цен коснется прежде всего продовольствия и станет продолжением нынешнего ускорения инфляции.