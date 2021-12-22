Мэр Краснодара после задержания по делу о взятке вернулся на работу

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, которого ранее в среду задержали по уголовному делу о получении взятки, вернулся на свое рабочее место, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию.
«Глава Краснодара Андрей Алексеенко находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности», — отметили там.
РБК обратился за комментарием в СК России по Краснодарскому краю.
СК сообщал, что в отношении Алексеенко заведено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до 15 лет.
Следствие считает, что Алексеенко получил взятку в виде ружья стоимостью 1,6 млн руб. в 2018 году, когда он занимал пост первого заместителя губернатора Краснодарского края. В обмен, уточняли в СК, он пообещал обеспечить выдачу заключения о соответствии построенного многоквартирного дома всем необходимым требованиям, несмотря на «наличие ряда недостатков».
В ведомстве уточняли, что в администрации Краснодара проводятся обыски. Источники «РБК Краснодар» также сообщали об обысках у Алексеенко дома.
После задержания «Единая Россия» приостановила членство мэра в партии. В краснодарском отделении поясняли, что решение принято в соответствии с уставом партии. «Это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела», — отмечали там.
Алексеенко работает в должности мэра чуть больше месяца, он был назначен 17 ноября.
Мария Лисицына
При участии Анастасии Серовой