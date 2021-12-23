Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: возвращение академика Сахарова из ссылки Первая успешная операция по пересадке почки, возвращение академика Сахарова из ссылки, катастрофа FH-227 в Андах и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
8Как выглядят самые большие пассажирские самолеты мира
8Как выглядят самые впечатляющие рекорды ОАЭ
00:05 (мск), источник: Газета.Ру

Трамп рассказал, почему не помиловал Ассанжа и Сноудена

Люди, которые преследовали Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, позднее нацелились на самого Дональда Трампа, утверждает бывший президент США. Он не уточнил, кто из них двоих имел более высокие шансы на помилование. Экс-глава Белого дома признался, что оказался перед дилеммой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, почему не решил вопрос с уголовным преследованием бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. У произошедшего с ними есть две разных перспективы, отметил бывший глава Белого дома в интервью порталу Daily Wire, комментируя вопрос о возможности помилования Сноудена и Ассанжа.

Трамп пояснил, что видел две стороны этих историй, когда занимал пост президента.

С одной стороны, это вроде шпионская история происходит, а с другой — у тебя кто-то, кто разоблачил реальную коррупцию. У меня было ощущение, я не скажу, о котором из них, но у меня было ощущение в отношении одного сильнее, чем в отношении другого.
Дональд Трамп

«Я мог бы сделать это, но, скажем так, были люди по обеим сторонам проблемы, хорошие люди. И плохие люди на одной стороне. Но я решил, пусть действие продолжается, пусть суд разберется. И я думаю, суд это и делает», — полагает экс-глава Белого дома.

«Некоторые вещи в контексте шпионажа, плохие вещи увидели свет, что отбросило нас назад и повредило нам тем, что они сделали», — констатировал Трамп.

По его словам, позднее те же люди, которые преследовали Ассанжа и Сноудена, нацелились на него самого «так злобно и нечестно». «Я мог бы пойти — я был очень близок к тому, чтобы пойти другим путем», — указал бывший президент США.

Дело Сноудена

В 2013 году Эдвард Сноуден оказался в центре международного скандала, передав журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран.

После этого он бежал из США и параллельно попросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.

В США ему вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. Сноудену грозит до 30 лет лишения свободы.

Публикации WikiLeaks

В преддверии выборов президента США в октябре 2016 года сайт WikiLeaks опубликовал переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых.

В распространении этих данных и провале на выборах Клинтон обвинила Россию. Минюст США выдвинул против Джулиана Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года. Летом 2020-го обвинительное заключение расширили. В документе появилась новая доказательная база. В частности, американские власти рассказали о нескольких конференциях, на которых основатель WikiLeaks якобы пытался завербовать хакеров, которые могли помочь ему добыть секретную информацию.

Ассанж недавно перенес инсульт в британской тюрьме строгого режима Белмарш, где находится с 2019-го. В случае экстрадиции в США ему грозит до 175 лет тюрьмы.

В 2020 году Трамп обещал помиловать Ассанжа, если бы тот назвал «источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов».

Александр Ахтырко

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Дело Ассанжа и WikiLeaks
 Гузеева предрекла Сябитовой скорую свадьбу из-за тверка на «Давай поженимся»
В МГУ отреагировали на угрозы отца девятилетней студентки Тепляковой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь