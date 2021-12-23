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01:30 (мск), источник: Газета.Ру

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО отвергнуть российские гарантии безопасности

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что НАТО должна отвергнуть предложения России по гарантиям безопасности. Об этом он сказал интервью газете Times.

Источник: Reuters

«Мы не думаем, что какие-либо переговоры должны начинаться по тому, что было предложено Россией», — сказал дипломат.

По его словам, в свете требований Москвы среди членов НАТО не ведется никаких разговоров по поводу вывода с территории Литвы военной базы альянса.

Он отметил, что ситуация в регионе не располагает к выводу военных НАТО с территории западной Европы, а, наоборот, требует увеличения контингента альянса.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.

Позднее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Штаты готовы обсуждать предложения России в сфере безопасности, но некоторые из них считают неприемлемыми.

Александр Целищев

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