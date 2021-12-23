На Украине поставят на воинский учет сотни тысяч женщин

По данным украинского издания, список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.
Так, в список профессиональных направлений вошли общественное питание, юриспруденция, экономика, издательство, полиграфия и прочие. За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственности. Работодателей в перечисленных сферах, которые не будут осуществлять контроль наличия у сотрудниц документов об учете, будет ожидать штраф в размере от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен (от 187 до 312 долларов).
Ранее агентство Defense Express, ссылаясь на издаваемый FlightGlobal справочник о военной авиации стран мира World Air Forces 2022, раскрыло число боевых самолетов и вертолетов, имеющихся в распоряжении Украины. Согласно опубликованным материалам, в настоящее время Киев располагает 43 легкими истребителями МиГ-29, 12 фронтовыми бомбардировщиками Су-24, 17 штурмовиками Су-25 и 26 тяжелыми истребителями Су-27 (не считая учебно-тренировочных самолетов).