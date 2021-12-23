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20:07 (мск), источник: Известия

БПК «Адмирал Левченко» войдет в состав ВМФ до конца 2022 года

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» должен войти состав флота до конца 2022 года. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время план завершения работ на большом противолодочном корабле проекта 1155 «Адмирал Левченко» утвержден.

Источник: РИА "Новости"

По словам источников, на БПК были отремонтированы газотурбинные маршевые двигатели, заменены охладительные установки и запорная арматура.

Также на корабле была частично модернизирована бортовая электроника и противопожарное оборудование.

Модернизация позволит надолго продлить срок службы одного из наиболее активных кораблей Северного флота, отметили источники «Известий».

Также, по словам собеседников издания, прорабатывается вопрос установки на корабль новейшего российского противолодочного комплекса «Ответ». В декабре этого года фрегат «Маршал Шапошников» такой ракетой успешно поразил в Японском море подводную цель.

«Адмирал Левченко» долго ждал ремонта. Он встал на стоянку в порту Североморска еще в 2014 году. Перед этим он совершил дальний поход в Средиземное море в составе авианосной группы Северного флота. Во время него он действовал у берегов Сирии вместе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

БПК проекта 1155, хоть и находятся в строю не меньше 35 лет, прослужит еще, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

«Эти БПК обладают хорошими ходовыми качествами, что позволяет им подолгу находиться вдали от родных берегов», — рассказал он «Известиям».

БПК относится к проекту 1155 и считается одним из самых эффективных на флоте кораблей по борьбе с подводными лодками. Всего по проекту 1155 «Фрегат» с 1977 по 1991 год было построено 12 БПК (еще один — по улучшенному проекту 1155.1).

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