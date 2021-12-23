В Госдуме оценили пользу длинных новогодних каникул

«Я приветствую длинные каникулы. Считаю, что это хорошее переключение, разгрузка и время побыть с семьей. Я считаю, что после каникул у людей повышаются работоспособность и общий тонус. Понятно, что это дороговато работодателю, но за счет того, что существуют январские, майские и ноябрьские праздники, люди реже в отпуска ходят», — рассказал Кравченко.
По его словам, каждый вправе сам выбирать как он проведет новогодние выходные.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова письмо, в котором предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров.
Парламентарий отметил в своем обращении, что в течение этого года продолжается пандемия коронавируса, которая представляет наибольшую опасность для пожилых людей.