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08:07 (мск), источник: Газета.Ру

В Госдуме оценили пользу длинных новогодних каникул

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Денис Кравченко заявил, что в России нельзя сокращать новогодние выходные, поскольку после них у россиян повышается работоспособность. Об этом сообщает URA.RU.

Источник: РИА "Новости"

«Я приветствую длинные каникулы. Считаю, что это хорошее переключение, разгрузка и время побыть с семьей. Я считаю, что после каникул у людей повышаются работоспособность и общий тонус. Понятно, что это дороговато работодателю, но за счет того, что существуют январские, майские и ноябрьские праздники, люди реже в отпуска ходят», — рассказал Кравченко.

По его словам, каждый вправе сам выбирать как он проведет новогодние выходные.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова письмо, в котором предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров.

Парламентарий отметил в своем обращении, что в течение этого года продолжается пандемия коронавируса, которая представляет наибольшую опасность для пожилых людей.

Самер Мустафа

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