16:08 (мск), источник: Известия
«Сбережение народа является одной из важнейших задач»
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые цитаты.
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«Весь мир вел борьбу с коронавирусной инфекцией. Эта борьба продолжается. Мы знаем об опасностях распространения омикрона, нового штамма. Как вы знаете, группа наших ученых находится в ЮАР, где был обнаружен этот штамм».
Что касается того, как это отразилось на российской экономике. Мы об этом уже говорили много раз. Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми ограничениями в экономике и социальной сфере все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шоковым событиям, чем экономики других стран.
«Уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих других развитых странах. И восстановились мы намного быстрее, чем другие страны. Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году, промышленное производство растет, сбор урожая растет. Это хороший результат, который даст возможность не только обеспечить себя, но и сохранить экспорт».
«Инфляция ожидается гораздо больше, чем прогнозировали, но рост реальных доходов населения все равно по году. Конечно, это касается не всех категорий граждан, конечно, это средние показатели. Но мы вынуждены оперировать средними цифрами».
«Мы ставили цель вернуться к допандемийному уровню (безработицы), но он стал ниже — был 4,7%, а стал 4,3%».
«Все говорит об устойчивости и хорошей макроэкономике».
Есть вещи, которые не могут нас не беспокоить. Это продолжительность жизни. Она у нас немного сократилась — и это тоже одно из последствий пандемии коронавирусной инфекции.
«Я считаю, что и работа правительства, и работа Центрального банка заслуживает удовлетворительной оценки».
«Сбережение народа является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста».
«Второй драйвер — развитие инфраструктуры. 500 млрд идет из бюджета на развитие инфраструктуры. В рамках нацпроектов на следующий год предусмотрено 460 млрд дополнительно. Из Фонда благосостояния планируем направить 2,5 трлн рублей».
«Третий драйвер роста — повышение производительности труда. Здесь есть целый набор программ, мы знаем что надо делать, ресурсы предусмотрены, они у нас есть».
«Нужно добиться полной отдачи от каждого вложенного в эти цели рубля».
«У нас 59,4% на вчерашний день. Это коллективный иммунитет — и переболевшие, и привившиеся. Около 70 млн человек сделали первую прививку, 70 (млн) с небольшим сделали два укола. Но этого недостаточно — нам нужен коллективный иммунитет под 80%. В некоторых странах уже говорят о коллективном иммунитете в 90%».
«Даже в условиях пандемии, когда мы выстраивали работу по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики — а это огромные для нас цифры, 4,5% ВВП в прошлом году и еще около 1% в этом. Но мы не просто деньги раздавали абы кому, мы все нацеливали на сохранение рабочих мест и на поддержку людей с низкими доходами, уязвимых в этой ситуации».
«Мы расширили количество семей, которые получают поддержку от государства, начали выплачивать маткапитал на первого ребенка, начали выплачивать пособие беременным женщинам в трудной ситуации, делали единоразовые выплаты по 5 и 10 тыс. рублей».
«Все было нацелено на то, чтобы либо напрямую людей поддержать, либо поддержать их через бизнес, который предоставлял рабочие места».
«Кроме того, мы повысили МРОТ и повысили ПМ (прожиточный минимум), как вы знаете».
«Ряд мер [поддержки] пошел на пользу нашим крупным предприятиям и холдингам. Они ведь без сбоев отработали (пандемийный период — “Известия”). По малым и средним компаниям — все, что связано с обслуживанием населения, конечно, они страдали в первую очередь. Но им оказывалась помощь в первую очередь».
«В целом, люди с пониманием относятся и положительно оценивают усилия правительства по поддержке бизнеса. Но в общем, и результат-то неплохой».
«Страна большая, ситуация в регионах разная, складывается по-разному, поэтому при общем руководстве федерального центра нам надо отдать возможность более чуткого руководства на уровне регионов (…) Где-то можно было делать что-то поточнее, где-то поэнергичнее, но в целом главы руководителей проявили себя как ответственные руководители».
«Но и поддержка регионов [из федерального центра] увеличилась кратно».
«Это, конечно, социальной направленности бюджет, но он нацелен и на развитие. Это очевидно, если посмотреть на цифры».
«Эта мягкая бюджетная политика отражается на макроэкономике».
«Я каждый день в контакте с коллегами из реального сектора экономики, я знаю, как они ругают Центробанк. Почти каждый день, поверьте, просто по телевизору мы это не показываем. (…) Я знаю неудовлетворенность реального сектора из-за повышения ставок. Но если этого не делать, у нас может быть как в Турции».
«Я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю ее положительно. Полагаю, что здесь мы находим золотую середину».
«У нас города и малые, и большие развиваются достаточно энергично. Сейчас прежде всего надо развивать малые города и инфраструктуру, обеспечивать связанность территорий. Это один из драйверов роста, в которые мы готовы вложить колоссальные ресурсы».
«Краснодар очень хорошо развивается, прибрежная зона, Крым».
«Я говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения их как можно в большем количестве. Иначе нам не справится».
«Не то что кто-то пытается это скрыть. Я, наоборот, настраиваю нашу систему здравоохранения на то, чтобы все было максимально открыто. Опять же, для того чтобы показать необходимость вакцинации. Ведь избыточная смертность от чего? Уровень коллективного у нас низкий».
Нужно ли вводить какие-то меры воздействия? Думаю, что нет. Дело не в какой-то политической силе. Просто сила действия всегда равна силе взаимодействия. (…) Нам надо идти по другому пути, нам надо с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо объяснять необходимость этих мер.
«Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно делали в предыдущие годы — в частности, когда разваливали Советский Союз. А кто это делал? Те, кто обслуживал чужие интересы».
«Сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовных преступлений и прикрываться политической деятельностью».
«Согласен, хорошего мало. Но этот закон придуман не нами. Это закон был придуман США, которую все считают светочем демократии. Еще в 1930-е годы».
Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, заявили о своих источниках финансирования.
«Есть вопросы о том, как формулируется понятие о политической деятельности. Вопросы есть. Здесь я согласен».
«Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Нам нужно было действовать — и так в 2014 году возник кризис».
«Складывается впечатление, что может быть [на Юго-Востоке Украины] готовится третья военная операция — и нам заранее говорят, не вмешивайтесь, а то последуют вот такие санкции».
«Второй вариант — на этих территориях хотят создать своеобразную анти-Россию».
«Но конфликт — не наш выбор, мы этого не хотим».
«Так жить и развиваться невозможно. Поэтому мы жестко поставили условие — никакого больше расширения НАТО на Восток. (…) В целом, мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры говорят, что они готовы к продолжению переговоров в начале следующего года в Женеве».
Это [негативное влияние социальных сетей на детей] одна из проблем не только России. Во всех странах обсуждается эта проблема. Ведь для них (крупных социальных сетей) — это бизнес.
«У нас сто с лишним возможных серьезных преступлениях в школах в последнее время было предотвращено. 127, по-моему. Это огромная проблема для всего мира. И для нас тоже».
«Отсюда и требование о так называемом “приземлении” этих платформ, чтобы они открывали здесь свои представительства, чтобы подчинялись законодательству».
«Что касается обезличивания — этот вопрос тоже обсуждается».
«Здесь нужно соблюсти золотую середину — с одной стороны, не подавлять свободу информации, с другой — защищать общество от возможных негативных проявлений. Надеюсь, что такая середина будет найдена, но мы будем настаивать в работе с такими платформами, на соблюдении нашего законодательства».
«Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сейчас и на историческую перспективу. В этой связи мы категорически возражаем против расширения НАТО на Восток (….) Разве это какое-то избыточное требование, просить не ставить больше ударных систем у нашего дома?».
Мы что ли кому-то угрожаем? Не мы пришли к границам США — к нам пришли.
«Ни дюйма на Восток, — сказали нам в девяностые годы. И чего? Надули».
«В первый период борьбы с ковидом плановая помощь пострадала. Но это естественно, потому что часть лечебных заведений нужно было перепрофилировать, чтобы забрать койки под больных ковидом. Нужно было перепрофилировать персонал. Изменить маршрутизацию пациентов (…) Проблем было много. Надеюсь, что у нас больше не будет никаких дефицитов. Хотя вот недавно возникла проблема с кислородом».
«В целом, нам удалось собрать в кулак все наши силы и достаточно эффективно противостоять всем этим вопросам».
«Постковидная диспансеризация пока работает не так эффективно. Ее прошли только около 1 млн человек».
«Газпром» поставляет весь объем, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. Еще и увеличил поставку на 20%, и в Европу в целом увеличивает поставки. Это единственная компания, единственная страна, которая так себя ведет. Например, американские поставщики сняли с европейского рынка сжиженный газ, утащили их на премиальные рынки Китая и других стран, потому что там больше платят".
Пусть займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют. И не думают, что они такие умные. Проблемы, которые они создали сами себе, пусть сами и решают, а мы готовы им помочь.
«Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции Евросоюза. Я уже не говорю про совместную валюту (…). Но нам сначала надо синхронизировать наше экономическое законодательство».
«Главный вопрос сейчас — налоговое и фискальное законодательство».
«Александр Григорьевич и вся его команда — непростые переговорщики, но мы достигли согласия по тому, какими темпами должно все это идти».
«В целом так называемая мусорная реформа, несмотря на все сложности, двигается. Первоочередная задача на этом пути заключалась в создании соответствующих операторов. Они созданы во всех регионах, начали работать, количество площадок в разы увеличилось. Сейчас мы идем с опережением плана на 40%. То же касается и объектов, где перерабатываются отходы, это же касается и новых полигонов. Конечно, всегда есть вопрос, как объяснить людям экономическую и экологическую целесообразность. Надо показывать людям как они работают. Есть примеры, когда они работают в центре городов, и на жизнь, экологию не оказывают никакого негативного влияния. Тогда уверен, что консенсус будет найден».
«Что касается пыток и вообще жестокого обращения с людьми, которые находятся в местах лишения свободы. К сожалению, это проблема не только России. Это общемировая проблема».
«Мы говорим о развитии пенитенциарной системы. Строительстве новых пенитенциарных учреждений. Построили же новые “Кресты” в Ленинградской области — это [строить новые здания тюрем] надо делать. Потому что даже внешний фактор здесь играет значение».
«При оценке этой ситуации, нужно опираться на данные следствия. Семнадцать уголовных дел возбуждено. И они расследуются. Там уже порядка десятка уволенных. Там нет ни одного заинтересованного в каком-то деле следователя».
«Да, проблема есть. Нам надо спокойненько с этим работать. И опираться на добросовестное расследование этих преступлений — а это именно преступления, — которые были совершены».
«Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе».
Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях этого нет, и мы на такое не соглашались.
«Минские соглашения подразумевают по сути автономию Донбасса. Нужно внести изменения в конституцию Украины, провести выборы, провести амнистию. Но Киев ничего этого не делает».
«Я все сделал, чтобы раскрыть эти преступления. (…) За совершенные преступления люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что это не заказчики, что заказчики скрылись, но органам следствия и дознания это пока неизвестно. Мы все сделали, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. И вообще, это сведение счетов идет только во вред нашей стране. Даже если речь идет о мотивах политического характера, то это может быть сложено в головах у тех, кто не понимает, что он делает. Но государство будет бороться с криминальными проявлениями».
«Мы хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной любой ценой, идем на все практически. Но как их можно выстроить с руководством Украины, с тем, что они делают? Это невозможно».
«Нужно вписать эти потребности [связанные с обустройством участков, выделенных многодетным семьям] в реализацию [уже существующих] национальных проектов. Пусть регионы оставляют свои заявки на развитие дорожной сети. Нужно только состыковать это с нашими планами развития».
[Иск подан из-за того, что Дед Мороз 23 года не приносил подарки]: «Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза. И напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и приносит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Так что пусть он проанализирует свое поведение».
«Наши отношения [с Дедом Морозом] строились благообразным образом».
Будет ли продолжение программ расселения? Будет, программа готовится.
«Я уже много раз говорил — мы должны вытащить людей из тех трущоб, где они проживают. Что касается тех домов, которые взяты по ипотеке и признаны аварийными, надо смотреть на качество строительства, разбираться со строителями. Государственная власть должна исходить из этой сверхзадачи — удовлетворить людей. Надо разобраться с теми людьми, которые живут в аварийных домах, выплачивая [за них] ипотеку. Если такая проблема существует, мы разберемся».
«По линии моих мамы и папы, в семьях их родителей было по 7−10 детей. Многие из них погибли в годы Великой Отечественной войны. Напомню, что демографический провал у нас случился в 1943—1944 годах и во время развала Советского Союза. Почему? Горизонт планирования снизился до нескольких недель».
«Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время выстроить всю систему поддержки семей — от рождения до окончания школы. Мы закроем разрывы, связанные с возрастом ребенка, в перспективе ближайших полутора лет».
«Это непростая проблема. Долги “Роснано” по-разному оцениваются в стоимостном плане. (…) Действительно, есть достаточно большой объем гарантий, который предоставлен правительством под проекты».
«Надо сказать, “Роснано” — это в целом венчурная компания. И я был одним из инициаторов ее создания».
«Госгарантии [компании существуют], но это не исключает работы компании с банками. Кстати, не так давно она погасила часть своих обязательств».
«Компания должна работать в рынке».
«Казахстан — один из самых близких наших союзников».
«Основные направления сотрудничества — прежде всего это экономика. Одна из главных задач — изменить структуру наших экономических связей, больше работать над высокотехнологичными сферами — цифровизация, генетика, медицина, космос. Мы будем продолжать совместную работу на Байконуре. Казахстан, если мы вместе работаем, должен быть не только площадкой для запуска, но должен развивать и собственные компетенции в этом вопросе».
Я очень благодарен руководству Казахстана за поддержание и развитие русского языка. Это русскоговорящая стана в полном смысле этого слова.
«В условиях нового мира эта комета точно упадет [на территорию России]. (…) Мы должны найти какое-то противоядие. Здравый смысл должен быть».
«Я придерживаюсь убеждения, что женщина — это женщина, мама — это мама, отец — это отец».
«Надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная религиозными конфессиями».
«Мы должны быть прогрессивными, брать все, что помогает развиваться, быть на марше. (…) Но надеюсь, что у наших народов, России, хватит внутренних, глубинных, иммунных систем защиты от этого, как я сказал, мракобесия. Но бороться с этим надо не окриками, а поддержкой наших традиционных ценностей».
Почему не берем с собой Михаила Владимировича Мишустина? Это как в старом еврейском анекдоте — если мы его возьмем, кто в лавке-то останется?
«Италия могла бы сыграть роль в нормализации Российско-еэсовских отношений и по линии переговоров с НАТО».
«Для того, чтобы расширить число детей, которые нуждаются в такой поддержке, был создан фонд “Круг добра”. Напомню, что источник финансирования — повышение налогов на доходы физлиц, которые получают больше, чем в целом по стране. Все эти деньги пойдут на поддержу людей с тяжелыми орфанными заболеваниями. Если раньше такую поддержку получали 74 человека, то теперь на порядок больше. Вопрос сейчас в возрасте получателей этой помощи. Сейчас она выстроена до 18 лет. Но будем надеяться, что в дальнейшем мы сможем продлить жизнь, улучшить качество жизни тех, кому больше 18 лет».
«Невозможность [для крупных операторов туда зайти] понятно, с чем связана — с западными санкциями, которые вводятся против Крыма. Хотя если жители Крыма [по мнению Запада] жертвы агрессии, то за что их наказывать?».
Я уже дал указание, мы будем строить там лечебные заведения, дороги, школы. Заниматься реновацией. Что касается мобильной связи — мы найдем способ обеспечить интересы людей. Я не буду забегать вперед, чтобы не помешать самому процессу.
«Это решение [бойкот США и рядом западных стран ближайших Олимпийских игр] — неприемлемое и ошибочное. Я говорил давно с одним из бывших президентов США — догадайтесь, с каким, — и он мне сказал: блокады олимпиад были большой ошибкой, в том числе, со стороны США. Вот США продолжают наступать на те же грабли».
«Это связано с попыткой сдержать развитие КНР, никаких других причин нет. Спорт должен объединять, и когда спорт лишают этой основной его ценности, наносится ущерб всему человеческому сообществу. Но ничего не поделаешь, все совершают ошибки, правда, не все повторяют. Но это тот самый случай. А причина только одна — санкции и в том числе в отношении России. Дело только в одном — попытка сдержать развитие, не дать возможности поднять голову конкурентам».
«Работа идет и ситуация улучшается».
«Правительство РФ должно будет сделать все, чтобы выполнить обещания прошлых лет [об индексации пенсий выше уровня инфляции]. Кроме того, будут приняты решения и по силовому блоку, чтобы выровнять зарплаты — это должно коснуться пенсий, в том числе».
«Проекты в рамках нацпроектов в значительной степени ориентированы на то, чтобы работать в сельской местности. И, конечно, это должно отражаться на социальном благополучии тех людей, которые обеспечивают нас всем набором базовых продуктов питания. Значительный объем денег, предусмотренных для развития инфраструктуры, пойдет на развитие сельских территорий».
Реализация наших планов — в этом ведь смысл нашей работы, чтобы жизнь стала лучше у людей. Планы грандиозные, средства выделяются огромные. И надо реализовывать эти планы, чтобы люди почувствовали, что жизнь меняется к лучшему.