Путин назвал важнейшую задачу России

«Сбережение народа, о котором говорил [Александр] Солженицын, становится, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста», — сказал он.
«У нас же рабочих рук не хватает!» — подчеркнул глава государства.
В России с 15 октября по 14 ноября 2021 года прошла Всероссийская перепись населения. В этом году россияне могли принять участие в переписи не только очно, заполнив анкету у переписчика или на стационарном участке, но и онлайн на портале «Госуслуги».
Действующий на тот момент замглавы Росстата Павел Смелов заявил, что в переписи приняли участие 99% жителей страны.
Рост численности населения был выявлен в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях.
Путин подчеркнул, что перепись — это «не формальное дело». Он отметил, что, опираясь именно на ее данные, государство может принимать более выверенные и эффективные решения в сфере развития экономики, а также здравоохранения, образования, демографии.
В августе глава государства поручил правительству обеспечить прирост численности населения России к 2025 году и достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет.
Поручение было дано в рамках изменения целевых показателей проекта Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.
В мартовском варианте проекта прогнозировалось, что в 2021 году убыль населения составит 522,1 тыс. человек, в 2022-м — 451,5 тыс., в 2023-м — 344,6 тыс., в 2024-м — 270,6 тыс. Продолжительность жизни в 2024 году должна составить 73,6 года.