Путин: коллективный иммунитет в 80% может быть достигнут в первой половине 2022 года

По его словам, сейчас этот показатель составляет 59,4%, сюда входят как привитые, так и переболевшие COVID-19.
«Этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, где-нибудь хотя бы в конце первого квартала — во втором квартале мы достигнем этого уровня», — сказал президент.
«У нас, к сожалению, так же, как во многих других странах низкий уровень вакцинации», — признал Путин. По данным оперштаба на 17 декабря, первым компонентом вакцины привились 76,52 млн россиян, полный курс вакцинации прошли 70,83 млн человек.
Путин добавил, что в некоторых странах уже звучат заявления о необходимости достичь от 90 до 95% коллективного иммунитета.
В середине декабря премьер Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России вырос до 58,8%.
В правительстве допускают, что в связи с распространением омикрон-штамма сроки ревакцинации, которую сейчас рекомендуют проходить раз в полгода, и действия ковид-сертификатов могут быть скорректированы.
На данный момент длительность действия сертификата составляет один год.