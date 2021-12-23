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12:58 (мск), источник: Ведомости

Путин: коллективный иммунитет в 80% может быть достигнут в первой половине 2022 года

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что уровень коллективного иммунитета в 80% будет достигнут в стране в первом полугодии 2022 г. Об этом он заявил на пресс-конференции 23 декабря.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, сейчас этот показатель составляет 59,4%, сюда входят как привитые, так и переболевшие COVID-19.

«Этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, где-нибудь хотя бы в конце первого квартала — во втором квартале мы достигнем этого уровня», — сказал президент.

«У нас, к сожалению, так же, как во многих других странах низкий уровень вакцинации», — признал Путин. По данным оперштаба на 17 декабря, первым компонентом вакцины привились 76,52 млн россиян, полный курс вакцинации прошли 70,83 млн человек.

Путин добавил, что в некоторых странах уже звучат заявления о необходимости достичь от 90 до 95% коллективного иммунитета.

В середине декабря премьер Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России вырос до 58,8%.

В правительстве допускают, что в связи с распространением омикрон-штамма сроки ревакцинации, которую сейчас рекомендуют проходить раз в полгода, и действия ковид-сертификатов могут быть скорректированы.

На данный момент длительность действия сертификата составляет один год.

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