У Индонезии не хватило денег на покупку российских Су-35

«С тяжелым сердцем мы отказываемся от плана покупки истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие авиации зависит от бюджетных средств», — сказал Прасетьо, которого цитирует BBC.
При этом правительство Индонезии рассматривает покупку французских истребителей Rafale и американских Boeing F-15 EX. Сколько денег будет потрачено на них, не уточняется.
В 2018 году, как сообщал «Ъ», поставки в Индонезию Су-35 пришлось задержать из-за опасений санкций США. В 2019 году посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди говорил, что задержка контракта на Су-35 связана со сложностью торговой схемы.
В марте 2020 источники Bloomberg сообщили, что Индонезия решила отказаться от российский истребителей под давлением американских властей.