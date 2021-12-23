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13:40 (мск), источник: Коммерсантъ

У Индонезии не хватило денег на покупку российских Су-35

Индонезия отказалась от покупки 11 многофункциональных российских истребителей Су-35 из-за нехватки средств, заявил начальник штаба ВВС страны Фаджара Прасетьо. Контракт был заключен еще в 2018 году, его сумма оценивалась в $1,1 млрд.

Источник: AP 2021

«С тяжелым сердцем мы отказываемся от плана покупки истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие авиации зависит от бюджетных средств», — сказал Прасетьо, которого цитирует BBC.

При этом правительство Индонезии рассматривает покупку французских истребителей Rafale и американских Boeing F-15 EX. Сколько денег будет потрачено на них, не уточняется.

В 2018 году, как сообщал «Ъ», поставки в Индонезию Су-35 пришлось задержать из-за опасений санкций США. В 2019 году посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди говорил, что задержка контракта на Су-35 связана со сложностью торговой схемы.

В марте 2020 источники Bloomberg сообщили, что Индонезия решила отказаться от российский истребителей под давлением американских властей.

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