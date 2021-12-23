Путин ответил на вопрос о гарантиях ненападения

«Вы должны нам дать гарантии — вы, и немедленно, сейчас, а не забалтывать их десятилетиями», — заявил Путин. Проблема в том, что расширение НАТО происходит без учета озабоченностей России и вопреки первоначальным обещаниям, данным еще СССР, о нерасширении альянса, сказал президент.
Россия хочет обеспечить свою безопасность в том числе в связи с размещением ракетных систем на территории новых стран-членов НАТО, сказал Путин.
Как заявил Путин ранее на этой же пресс-конференции, переговоры России и США по вопросам безопасности в Европе состоятся в начале января в Женеве. По его словам, во время переговоров 7 декабря с президентом США Джо Байденом тот предложил назначить ответственных за эти переговоры. Путин не назвал этих людей, но ранее сообщалось, что эти вопросы обсуждали между собой по телефону 20 декабря помощник президента России Юрий Ушаков и советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейк Салливан.
Россия ранее предложила США и НАТО заключить юридически обязывающие соглашения о безопасности.
Проект документов был опубликован 17 декабря. Там содержатся предложения юридически закрепить нерасширение НАТО на Восток, включая гарантию невхождения в альянс Украины и Грузии, а также отказ от размещения ударных вооружений за пределами рубежей НАТО по состоянию на 1997 г.
Также там предлагается зафиксировать отказ от размещения ядерного оружия за пределами границ США и России, от обучения обращения с ним неядерных держав и проведения учений по соответствующим сценариям, от использования территорий третьих стран для возможного нападения, от наименования друг друга противниками в стратегических документах и другие пункты.
Очевидно, что вопрос о размещении ракет средней дальности вблизи границ России является самым главным военно-техническим вопросом, который беспокоит Москву в связи с ее инициативой о соглашениях с США и НАТО, говорит эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков.
Несомненно, вопрос о ракетах средней дальности станет одной из основных тем для переговоров в Женеве, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Но он не будет единственным — очевидно, множество тем так или иначе будет касаться и Украины, говорит эксперт.