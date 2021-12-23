Путин ответил на вопрос об индексации пенсий выше инфляции

«Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли пенсии в России проиндексированы на уровень фактической, а не плановой инфляции.
По его словам, в следующем году соответствующие решения будут приняты и по силовому блоку, чтобы выровнялись доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах.
«Это должно коснуться и пенсий военнослужащих», — добавил Путин.
РБК обратился за комментариями в Министерство финансов и Министерство труда.
В начале декабря глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство подготовило предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров в следующем году.
Он напомнил, что, согласно федеральному бюджету, индексация пенсий в 2022 году заложена на 5,9%. Однако по итогам года инфляция будет выше этого показателя, отметил министр.
«Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов <…> дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты соответствующие решения», — сказал Котяков.
В 2022 году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 ₽, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Эту же сумму называл Котяков. Также он назвал размеры средней пенсии в 2023 и 2024 годах — 19 477 и 20 469 ₽ соответственно.