21:10 (мск), источник: Daily Storm
В НАТО опровергли обвинения Путина и заявили, что не обещали не расширяться
Ранее российский президент сказал, что альянс «надул» Россию.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, вопреки заявлениям президента России Владимира Путина, Североатлантический альянс никогда не обещал не расширяться. Он пояснил, что в учредительном договоре организации сказано, что каждое европейское государство может стать ее членом. Ранее Путин сообщил, что альянс «надул» Россию, не выполнив свои обещания.
«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса», — сказал Столтенберг в интервью DPA (перевод по РИА Новости).
Он пояснил, что есть документы 1970-х и 1990-х годов — Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других, «которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу». По словам генсека НАТО, это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия.
Мы не можем изменить это несколькими цитатами. Кроме того, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на Восток не обсуждался перед воссоединением Германии.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО обсудили ситуацию на востоке Украины и заявили о готовности альянса к конструктивному диалогу с Россией. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации. «США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов», — передает его слова РИА Новости.
«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули — пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы», — сказал он.
Заметка дополняется.
Дарья Эрозбек