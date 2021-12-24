Госдеп призвал Россию отвести войска от Украины и прекратить «угрожающую риторику»

«США приветствуют заявление ОБСЕ о “полной решимости” правительственных сил Украины и поддерживаемых Россией сил на востоке Украины полностью придерживаться мер контроля за перемирием от 22 июля 2020 года», — говорится в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса. Вашингтон надеется, что это позволит установить мир, «который создаст дипломатическое пространство, необходимое для деэскалации региональной напряженности». Господин Прайс отметил, что США готовы содействовать выполнению Минских соглашений.
Вместе с тем США продолжают призывать Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям «по отводу сил и вооружений от линии соприкосновения на востоке Украины». «А также отвести силы, которые оно сосредоточило вдоль границ Украины, и прекратить свою агрессивную и угрожающую риторику», — говорится в заявлении.
Украина утверждает, что Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня. По версии ОБСЕ, стороны «выразили решимость» соблюдать режим прекращения огня. Российская сторона утверждает, что Украина блокирует процесс перемирия.