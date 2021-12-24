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09:02 (мск), источник: Uzdaily.uz

Узбекистан и Казахстан построят автомобильную дорогу за 172 млн долларов

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — В декабре представители обеих стран подписали план по строительству автомобильной и железной дороги «Кызылорда — Учкудук». Ожидается, что протяженность автотрассы составит 280 км, включая 140 км по территории Казахстана.

В 2024—2025 годы планируется разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО), а с 2025 года начать строительство дороги в течение двух-трех лет. Об этом пишет LS со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Ориентировочная стоимость строительства автомобильной дороги составит 75 млрд тенге (около 172 млн долл.), включая затраты в размере 5 млрд тенге (11,4 млн долл.) на строительство пункта пропуска», — сообщили в министерстве.

По ожиданиям ведомства, этот путь объединит Центральноазиатские страны через южные, центральные и северные регионы Казахстана с Россией. Автодорога будет являться частью международного коридора «Кызылорда — Жезказган — Павлодар — граница России».

Кроме того, узбекская сторона инициирует строительство новой железнодорожной линии «Кызылорда — Учкудук». План совместных действий подписан. Осталось провести экономический анализ для разработки ТЭО.

Вместе с тем это не единственная железнодорожная дорога в планах обеих стран.

Для увеличения туристического потенциала прорабатывается вопрос строительства высокоскоростной магистрали «Туркестан — Шымкент — Ташкент» в 2021—2024 годы. Этот проект позволит объединить наиболее крупные историко-культурные центры Центральной Азии, увеличит пассажиропоток до 1,9 млн пассажиров в год со скоростью движения 250 км/ч.

Также прорабатывается строительство железнодорожной линий «Дарбаза — Мактарал» с выходом на узбекские железнодорожные линий протяженностью 115 км.

Ожидается, что данная железная дорога сократит транзитное расстояние в Афганистан Пакистан, Туркменистан, разгрузит действующий пункт пропуска Сарыагаш, соединит Мактаральский район с основной железной дорогой, без необходимости проезда по территории Узбекистана.

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