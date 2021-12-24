Узбекистан и Казахстан построят автомобильную дорогу за 172 млн долларов

В 2024—2025 годы планируется разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО), а с 2025 года начать строительство дороги в течение двух-трех лет. Об этом пишет LS со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.
«Ориентировочная стоимость строительства автомобильной дороги составит 75 млрд тенге (около 172 млн долл.), включая затраты в размере 5 млрд тенге (11,4 млн долл.) на строительство пункта пропуска», — сообщили в министерстве.
По ожиданиям ведомства, этот путь объединит Центральноазиатские страны через южные, центральные и северные регионы Казахстана с Россией. Автодорога будет являться частью международного коридора «Кызылорда — Жезказган — Павлодар — граница России».
Кроме того, узбекская сторона инициирует строительство новой железнодорожной линии «Кызылорда — Учкудук». План совместных действий подписан. Осталось провести экономический анализ для разработки ТЭО.
Вместе с тем это не единственная железнодорожная дорога в планах обеих стран.
Для увеличения туристического потенциала прорабатывается вопрос строительства высокоскоростной магистрали «Туркестан — Шымкент — Ташкент» в 2021—2024 годы. Этот проект позволит объединить наиболее крупные историко-культурные центры Центральной Азии, увеличит пассажиропоток до 1,9 млн пассажиров в год со скоростью движения 250 км/ч.
Также прорабатывается строительство железнодорожной линий «Дарбаза — Мактарал» с выходом на узбекские железнодорожные линий протяженностью 115 км.
Ожидается, что данная железная дорога сократит транзитное расстояние в Афганистан Пакистан, Туркменистан, разгрузит действующий пункт пропуска Сарыагаш, соединит Мактаральский район с основной железной дорогой, без необходимости проезда по территории Узбекистана.